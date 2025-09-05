DE
FR
Grèce
Grèce
Dès 20:45
Biélorussie
Biélorussie
Grèce
Grèce
Dès 20:45
Vs
Biélorussie
Biélorussie
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jarred
Gillett
Australie
Coup d’envoi
vendredi
05 septembre 2025 à 20:45
Stade
Le Pirée, Grèce
stade Karaïskakis
Capacité
33 334
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus