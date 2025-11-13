DE
France
France
Dès 20:45
Ukraine
Ukraine
France
France
Dès 20:45
Vs
Ukraine
Ukraine
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Slavko
Vincic
Slovénie
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 20:45
Stade
Paris, France
Parc des Princes
Capacité
48 229
