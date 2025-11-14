DE
FR
Finlande
Finlande
Dès 18:00
Malte
Malte
Finlande
Finlande
Dès 18:00
Vs
Malte
Malte
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Julian
Weinberger
Autriche
Coup d’envoi
vendredi
14 novembre 2025 à 18:00
Stade
Helsinki, Finlande
Stade Olympique d'Helsinki
Capacité
40 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus