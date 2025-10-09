DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Finlande - Lituanie (09.10.2025)
Finlande
Dès 18:00
Lituanie
Finlande
Dès 18:00
Vs
Lituanie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Stephanie
Frappart
France
Coup d’envoi
jeudi
09 octobre 2025 à 18:00
Stade
Helsinki, Finlande
Stade Olympique d'Helsinki
Capacité
40 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus