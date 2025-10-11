DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Estonie - Italie (11.10.2025)
Estonie
Dès 20:45
Italie
Estonie
Dès 20:45
Vs
Italie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Serdar
Gozubuyuk
Pays-Bas
Coup d’envoi
samedi
11 octobre 2025 à 20:45
Stade
Tallinn, Estonie
Albert Le Coq Arena
Capacité
15 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus