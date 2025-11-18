DE
Espagne
Dès 20:45
Turquie
Turquie
Espagne
Espagne
Dès 20:45
Vs
Turquie
Turquie
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Felix
Zwayer
Allemagne
Coup d’envoi
mardi
18 novembre 2025 à 20:45
Stade
Séville, Espagne
Stade de la Cartuja
Capacité
60 000
