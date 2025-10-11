DE
FR
Espagne
Espagne
Dès 20:45
Géorgie
Géorgie
Espagne
Espagne
Dès 20:45
Vs
Géorgie
Géorgie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Manfredas
Lukjancukas
Lituanie
Coup d’envoi
samedi
11 octobre 2025 à 20:45
Stade
Elche, Espagne
Stade Martinez Valero
Capacité
36 017
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus