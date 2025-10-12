DE
Écosse
Biélorussie
Écosse
Vs
Biélorussie
Arbitre
Referee
Marian
Barbu
Roumanie
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 18:00
Stade
Glasgow, Écosse
Hampden Park
Capacité
51 000
