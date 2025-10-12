DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Écosse - Biélorussie (12.10.2025)
Écosse
Dès 18:00
Biélorussie
Écosse
Dès 18:00
Vs
Biélorussie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Marian
Barbu
Roumanie
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 18:00
Stade
Glasgow, Écosse
Hampden Park
Capacité
51 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus