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Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Danemark - Macédoine du Nord (26.03.2026)
Danemark
Dès 20:45
Macédoine du Nord
Danemark
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Vs
Macédoine du Nord
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Arbitre
Felix
Zwayer
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38 000
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