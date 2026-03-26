DE
FR
Danemark
Danemark
Dès 20:45
Macédoine du Nord
Macédoine du Nord
Danemark
Danemark
Dès 20:45
Vs
Macédoine du Nord
Macédoine du Nord
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Felix
Zwayer
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
26 mars 2026 à 20:45
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38 000
Articles les plus lus
    Articles les plus lus