DE
FR
Danemark
Danemark
Dès 20:45
Grèce
Grèce
Danemark
Danemark
Dès 20:45
Vs
Grèce
Grèce
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Michael
Oliver
Angleterre
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 20:45
Stade
Copenhague, Danemark
Le Parken
Capacité
38 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus