DE
FR
Croatie
Croatie
Dès 20:45
Iles Féroé
Iles Féroé
Croatie
Croatie
Dès 20:45
Vs
Iles Féroé
Iles Féroé
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Aliyar
Aghayev
Azerbaïdjan
Coup d’envoi
vendredi
14 novembre 2025 à 20:45
Stade
Rijeka, Croatie
Stade HNK Rijeka
Capacité
8 191
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus