DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Croatie - Gibraltar (12.10.2025)
Croatie
Dès 20:45
Gibraltar
Croatie
Dès 20:45
Vs
Gibraltar
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Oleksiy
Derevinskiy
Ukraine
Coup d’envoi
dimanche
12 octobre 2025 à 20:45
Stade
Varazdin, Croatie
Stadion Andelko Herjavec
Capacité
10 800
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus