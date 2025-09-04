DE
Bulgarie
Dès 20:45
Espagne
Bulgarie
Dès 20:45
Vs
Espagne
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Srdjan
Jovanovic
Serbie
Coup d’envoi
jeudi
04 septembre 2025 à 20:45
Stade
Sofia, Bulgarie
Stade national Vassil Levski
Capacité
46 340
