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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Dès 20:45
Italie
Italie
Bosnie-Herzégovine
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Dès 20:45
Vs
Italie
Italie
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Arbitre
Referee
Clément
Turpin
France
Coup d’envoi
mardi
31 mars 2026 à 20:45
Stade
Zenica, Bosnie-Herzégovine
Bilino Polje
Capacité
15 292
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