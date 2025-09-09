DE
FR
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Dès 20:45
Autriche
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Dès 20:45
Vs
Autriche
Autriche
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Jesus
Gil Manzano
Espagne
Coup d’envoi
mardi
09 septembre 2025 à 20:45
Stade
Zenica, Bosnie-Herzégovine
Bilino Polje
Capacité
15 292
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus