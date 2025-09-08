DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
Protection des données
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Biélorussie - Écosse (08.09.2025)
Biélorussie
Dès 20:45
Écosse
Biélorussie
Dès 20:45
Vs
Écosse
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Nikola
Dabanovic
Monténégro
Coup d’envoi
lundi
08 septembre 2025 à 20:45
Stade
Zalaegerszeg, Hongrie
ZTE Arena
Capacité
14 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus