Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Belgique - Kazakhstan (07.09.2025)
Belgique
Dès 20:45
Kazakhstan
Belgique
Dès 20:45
Vs
Kazakhstan
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Radu
Marian Petrescu
Roumanie
Coup d’envoi
dimanche
07 septembre 2025 à 20:45
Stade
Bruxelles, Belgique
Lotto Park
Capacité
22 500
