DE
FR
Azerbaïdjan
Azerbaïdjan
Dès 18:00
Islande
Islande
Azerbaïdjan
Azerbaïdjan
Dès 18:00
Vs
Islande
Islande
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Nikola
Dabanovic
Monténégro
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 18:00
Stade
Bakou, Azerbaïdjan
Bakcell Arena
Capacité
11 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus