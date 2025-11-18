DE
Dès 20:45
Dès 20:45
Vs
Arbitre
Referee
Joao
Pedro Pinheiro
Portugal
Coup d’envoi
mardi
18 novembre 2025 à 20:45
Stade
Vienne, Autriche
Stade Ernst Happel
Capacité
53 008
