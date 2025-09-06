DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
Protection des données
DE
FR
Home
Sport
Football
Qatar 2022
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Arménie - Portugal (06.09.2025)
Arménie
Dès 18:00
Portugal
Arménie
Dès 18:00
Vs
Portugal
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Anthony
Taylor
Angleterre
Coup d’envoi
samedi
06 septembre 2025 à 18:00
Stade
Erevan, Arménie
Stade républicain Vazgen Sargsyan
Capacité
14 403
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus