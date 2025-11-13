DE
FR
Angleterre
Angleterre
Dès 20:45
Serbie
Serbie
Angleterre
Angleterre
Dès 20:45
Vs
Serbie
Serbie
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Ivan
Kruzliak
Slovaquie
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 20:45
Stade
Londres, Angleterre
Stade de Wembley
Capacité
90 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus