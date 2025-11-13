DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Coup du monde
Qualifications Coupe du Monde, UEFA: Angleterre - Serbie (13.11.2025)
Angleterre
Dès 20:45
Serbie
Angleterre
Dès 20:45
Vs
Serbie
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
Ivan
Kruzliak
Slovaquie
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 20:45
Stade
Londres, Angleterre
Stade de Wembley
Capacité
90 000
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus