Dès 20:45
Dès 20:45
Vs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Horatiu
Fesnic Mircea
Roumanie
Coup d’envoi
jeudi
13 novembre 2025 à 20:45
Stade
Encamp, Andorre
Estadi de la FAF
Capacité
5 600
