DE
FR
Albanie
Albanie
Dès 20:45
Lettonie
Lettonie
Albanie
Albanie
Dès 20:45
Vs
Lettonie
Lettonie
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Damian
Sylwestrzak
Pologne
Coup d’envoi
mardi
09 septembre 2025 à 20:45
Stade
Tirana, Albanie
Stade National
Capacité
22 500
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus