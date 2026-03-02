Que se passe-t-il avec la Mannschaft? Julian Nagelsmann se dit prêt à prendre des décisions très fortes avant la Coupe du monde, quitte à écarter plusieurs stars.

Davide Malinconico

Julian Nagelsmann, 38 ans, disputera cet été son deuxième tournoi final à la tête de équipe nationale allemande. Et déjà, l’entraîneur de la Mannschaft laisse entendre que des annonces «explosives» sur la composition du groupe pourraient tomber prochainement.

Dans une interview à Kicker, Julian Nagelsmann explique que certains joueurs considérés comme titulaires en club pourraient ne pas être convoqués: «Il y aura des décisions qui ne susciteront probablement pas beaucoup de compréhension. Pas du côté des joueurs, mais pas non plus chez le grand public.»

Le sélectionneur justifie ces choix par la dynamique de groupe: certains joueurs «ne veulent pas être en position 15 ou 16 dans l'effectif», et ne seraient pas capables de remplir efficacement ce rôle. Selon lui, l’important est de savoir qui s’adapte le mieux: «Dans cette Coupe du monde, nous sommes ensemble pendant très longtemps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La structure de l’équipe doit bien fonctionner. Pas les meilleurs noms, mais la meilleure équipe.»

Le capitaine est déjà nommé

Julian Nagelsmann ne révèle pas encore les noms des joueurs concernés, mais confirme que Joshua Kimmich sera le capitaine, tandis que Leon Goretzka, malgré un temps de jeu réduit au Bayern, devrait garder un rôle similaire à celui qu’il avait lors des qualifications pour la Coupe du monde.

La question du gardien

Le poste de gardien de but est en débat depuis la retraite de Manuel Neuer en 2024. Marc-André ter Stegen semblait le favori, mais une saison marquée par les blessures ouvre la voie à Oliver Baumann. Ce dernier réalise une excellente saison avec Hoffenheim, actuellement troisième de Bundesliga et en route pour une possible deuxième qualification historique en Champions League depuis 2018 — la saison où Julian Nagelsmann entraînait justement Hoffenheim.

Le sélectionneur reste prudent mais positif: «Nous ne sommes pas du tout inquiets pour le poste de gardien.»

Match amical contre la Suisse

Début de réponse dans un mois seulement: l’Allemagne disputera deux matches amicaux fin mars, dont celui contre la Suisse à Bâle le 27 mars à 20h45. Julian Nagelsmann précise: «L’équipe ressemblera déjà beaucoup à celle que nous voulons emmener pour la Coupe du monde. Bien sûr, quelque chose peut encore changer, mais l’idée de base sera déjà là.»



