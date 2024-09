Vinicius Junior relance le débat sur le racisme en Espagne

Vinicius Junior crie son ras-le-bol du racisme et le fait savoir.

L'attaquant brésilien a suggéré de confier la compétition à un autre pays organisateur, en l'absence de progrès dans la lutte contre le racisme dans les stades espagnols.

Interrogé par la chaîne de télévision américaine CNN, la star du Real Madrid, victime à plusieurs reprises d'insultes racistes en Liga, a estimé mardi que des efforts restaient à faire pour changer les mentalités dans la société espagnole. «D'ici 2030, il y a une grande marge d'évolution possible, alors j'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne en raison de la couleur de sa peau», a déclaré l'attaquant de 24 ans.

«Changer de lieu»

Mais «si les choses n'évoluent pas d'ici 2030, je pense qu'il faudra changer le lieu de la Coupe du monde 2030, car un joueur ne se sent pas à l'aise et en confiance en jouant dans un pays où il peut être victime de racisme», a-t-il poursuivi. Figure de proue de la lutte contre le racisme dans le football, Vinicius avait notamment fait l'objet d'insultes lors d'un match à Valence en mai 2023. Trois supporters ont été condamnés à huit mois de prison dans cette affaire, à l'origine d'une vague d'indignation internationale inédite.

Ces déclarations ont suscité de fortes réactions en Espagne, qui doit organiser le Mondial 2030 aux côtés du Portugal et du Maroc (avec aussi trois matches en Amérique du Sud) - beaucoup jugeant la proposition de Vinicius excessive et les incidents racistes isolés. «L'Espagne n'est en aucun cas un pays raciste» et «ne mérite pas d'être privée de la Coupe du monde», a ainsi répliqué en conférence de presse le capitaine de la Roja, Dani Carvajal, par ailleurs coéquipier de Vinicius au Real Madrid.

«Je sais ce que Vinicius subit de la part de certains supporters, mais la Liga s'améliore et des protocoles sont en cours d'élaboration pour que ces énergumènes ne puissent plus participer à des événements sportifs», a-t-il ajouté.

«Il doit rectifier ses déclarations»

«Il y a toujours des indésirables» mais «l'Espagne n'est pas raciste, c'est un exemple de coexistence et d'intégration», a abondé le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, en assurant que le Mondial 2030 serait un «succès». Le maire de Madrid José Luis Martinez-Almeida a quant à lui appelé le Brésilien à «rectifier immédiatement ses déclarations». «Il est profondément injuste (...) de dire que nous sommes une société raciste», a-t-il insisté.

Dans une tribune publiée jeudi, le quotidien Mundo Deportivo a lui jugé que Vinicius était «une nouvelle fois allé trop loin», en soulignant que de nombreux joueurs de couleur évoluaient en Liga et ne faisaient pas l'objet de racisme.