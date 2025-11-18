Le cataclysme redouté n'a pas eu lieu: dans des conditions météorologiques compliquées, l'équipe de Suisse a officiellement validé son ticket pour la Coupe du monde en allant chercher le point du match nul (1-1) ce mardi au Kosovo.

Granit Xhaka s'est fait chahuter mardi soir à Prishtina. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une pluie ininterrompue depuis le matin, des éclairs dans le ciel noir de Pristina et le grondement inquiétant du tonnerre: le décor apocalyptique était planté ce mardi, et les conditions d'un naufrage suisse étaient toutes réunies. Toutes? Non! Il a manqué six buts à cet épatant Kosovo, lequel devra donc comme attendu en passer par les play-off en mars pour espérer voir les Etats-Unis en juin.

Les fans locaux avaient concocté un immense feu d'artifice surprise pour agrémenter le début du match, mais leurs joueurs, bien que volontaires et déterminés, n'ont pas su les imiter sur le terrain. Leur mission, gagner 6-0, était de toute façon impossible face à cette solide équipe de Suisse, laquelle a donc officiellement validé son billet pour sa 13e Coupe du monde, la sixième consécutive depuis 2006, en venant chercher le match nul (1-1) au terme d'une rencontre sans grandes envolées de part et d'autre.

L'année civile en étant invaincu, une première depuis 1949!

L'équipe de Suisse a ainsi bouclé l'année 2025 en étant invaincue, une première depuis... 1949! Après deux matches amicaux en Irlande du Nord et face au Luxembourg, la Nati a ensuite battu le Mexique (4-2) et les Etats-Unis (4-0) en juin, avant de se royaumer durant sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde (quatre victoires et deux nuls). Voilà une année civile absolument parfaite, qui autorise tous les espoirs pour l'an prochain et cette Coupe du monde qiu pourrait être la dernière pour Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez, pour ne citer que ces deux-là.

Une soirée compliquée pour Granit Xhaka

Le capitaine de l'équipe de Suisse a d'ailleurs passé une soirée compliquée ce mardi à Prishtina, se faisant copieusement siffler et huer à chaque prise de balle par un public kosovar qui n’a semble-t-il pas apprécié certaines de ses déclarations {tronquées) concernant Leon Avdullahu et Albian Hajdari. Les milliers de spectateurs du stade Fadil-Vokrri n'ont pas lâché le marquage sur Granit Xhaka et ce tout au long du match, pour lequel Murat Yakin avait décidé de se priver au coup d'envoi de Fabian Rieder et de Dan Ndoye, tous deux titulaires samedi contre la Suède (4-1).

Ruben Vargas inscrit le 0-1 sur cette frappe précise et à ras terre de la 47e. Photo: TOTO MARTI

Après une première mi-temps sans rythme et assez terne de part et d'autre, la Suisse a pris l'avantage à la 47e grâce à l'opportuniste Ruben Vargas, très bien servi par Djibril Sow. Après une nouvelle période sans grandes émotions, le Kosovo a poussé en fin de match et a obtenu une égalisation méritée grâce à une jolie frappe enroulée de Florent Muslija (74e, 1-1). Dans la foulée, Murat Yakin demandait à Granit Xhaka de sortir et de regarder le dernier quart d'heure depuis le banc, ce qui n'a visiblement pas enchanté le capitaine de la Nati. La fin de la rencontre, à l'avantage du Kosovo, n'a permis à aucune des deux équipes de l'emporter et le match nul était au final assez logique.

L'Allemagne et la Norvège en mars?

Les joueurs de l'équipe de Suisse vont désormais retourner à leur club, avec le sentiment du devoir accompli, en espérant pour eux qu'ils aient trouvé une boîte de nuit pour fêter leur qualification en ce mardi soir à Pristina. Ils se retrouveront en mars pour deux matches amiceux, qui pourraient les opposer à l'Allemagne et à la Norvège, par exemple, selon le tirage au sort de la Coupe du monde qui aura lieu le 5 décembre à Washington. Murat Yakin, cette fois c'est sûr, y sera, et son staff et lui peuvent déjà penser à choisir un camp de base quelque part entre Mexico, Vancouver, Los Angeles et Miami, pour viser large.