La Norvège se qualifie en dynamitant l'Italie à San Siro

Deux nouvelles nations européennes se sont qualifiées pour la Coupe du monde ce dimanche. Le Portugal, bien meilleur sans Cristiano Ronaldo qu'avec lui, a atomisé l'Arménie. La Norvège a elle largement gagné en Italie.

Une première Coupe du monde pour Erling Haaland! Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe F, il a écrasé l'Arménie 9-1 à Porto grâce notamment à des triplés de Joao Neves et Bruno Fernandes.

Les Portugais, qui ont joué sans Cristiano Ronaldo suspendu, finissent en tête de leur poule avec 13 points. Ils disputeront leur neuvième phase finale de Coupe du monde.

La deuxième place, synonyme de play-off, revient à l'Irlande, qui s'est imposée in extremis 3-2 en Hongrie. Menés 1-0 puis 2-1, les Irlandais doivent beaucoup à leur attaquant Troy Parrott, auteur des trois buts (15e pen/80e/96e) dont le dernier au bout des arrêts de jeu.

La Norvège qualifiée

Il n'y a pas eu de séisme à Milan. La Norvège a comme prévu composté son billet pour la phase finale, mettant un point d'honneur à s'imposer 4-1. Erling Haaland et ses coéquipiers jouaient certes sur du velours, les Italiens devant s'imposer avec neuf buts d'écart pour les déloger.

La Squadra azzurra a réussi une bonne entame, ouvrant le score dès la 11e par Esposito. Elle n'a toutefois pas su enchaîner face à un adversaire très discipliné en défense. Les Norvégiens ont égalisé par Nusa (63e) avant d'assommer leurs rivaux, évidemment par Haaland (78e/80e) puis Larsen (93e). Ils ont ainsi pleinement mérité leur qualification - leur première depuis 1998 -, alors que l'Italie devra s'en remettre aux play-off.

Huit sur huit pour les Anglais

Dans le groupe K, l'Angleterre a réussi à boucler un parcours parfait. Elle a gagné 2-0 à Tirana contre l'Albanie grâce à un doublé de l'inévitable Harry Kane (74e/82e), qui a ainsi porté à 78 son record de buts avec sa sélection. Les Three Lions de Thomas Tuchel ont remporté leurs huit matches sans encaisser le moindre but. Pour sa part, l'Albanie disputera les barrages.