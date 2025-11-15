Murat Yakin a fait son choix! Remo Freuler étant blessé, le sélectionneur national a décidé de titulariser Michel Aebischer pour défier la Suède. Match à suivre en direct commenté sur Blick.

Michel Aebischer va débuter à côté de Granit Xhaka ce samedi soir. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin avait prévenu: il allait se baser sur la semaine d'entraînement pour décider qui accompagnerait Granit Xhaka à mi-terrain ce samedi soir à Genève. En l'absence de Remo Freuler, blessé, le sélectionneur a opté pour Michel Aebischer, le polyvalent milieu de terrain fribourgeois de Pise. Fabian Rieder évoluera lui un cran plus haut, tandis que l'attaque sera confiée au trio Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas.

Derrière, rien à signaler: Gregor Kobel sera protégé par Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez, lequel était incertain en début de semaine. Pour rappel, la Suisse doit faire mieux que le Kosovo (qui joue en Slovénie dans le même temps) pour se qualifier avant même le déplacement à Pristina mardi. Même en cas de résultat similaire aux Dardanet, la Nati serait qualifiée à 99% pour la Coupe du monde.

L'arbitre de la rencontre sera Erik Lambrechts (Belgique). La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Blick. Coup d'envoi à 20h45 devant un stade à guichets fermés (27'000 spectateurs) à l'exception du secteur visiteurs, les Suédois n'ayant pas fait le plein. A noter qu'Alexander Isak, diminué, ne débutera pas pour les Blagult, mais le buteur de Liverpool est sur le banc, prêt à entrer. La Suède jouera avec un duo d'avants-centres composé de Mattias Svanberg (Wolfsburg) et Benjamin Nygren (Celtic).

La composition de la Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Aebischer, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition de la Suède: Johansson; Holm, Hien, Lagerbielke, Svensson; Bernhardsson, Ayari, Karlström, Elanga; Svanberg, Nygren.