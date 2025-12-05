Quel tirage compliqué pour l'équipe de France! Les Bleus affronteront la Norvège, le Sénégal et un barragiste, ce qui devra les contraindre à être prêts d'entrée. L'Angleterre et l'Argentine auront elles le temps de monter en puissance.

Un tirage très corsé pour la France à la Coupe du monde

L'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, affrontera l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le groupe J du Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet), selon le tirage au sort effectué vendredi à Washington.

Autre favorite de l'épreuve, la France, finaliste de la dernière édition et championne du monde en 1998 et 2018, aura un groupe I assez relevé, avec notamment la Norvège d'Erling Haaland, mais aussi le Sénégal et un barragiste intercontinental (Bolivie, Suriname ou Irak).

L'Espagne de Lamine Yamal, championne d'Europe en 2024 contre l'Angleterre, jouera contre l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert dans le groupe H.

L'Angleterre d'Harry Kane, qui n'a plus gagné le moindre titre international depuis la Coupe du monde de 1966, fera face au sein du groupe L à la Croatie, dans une répétition de l'affiche de la demi-finale 2018 remportée par cette dernière, ainsi qu'au Panama et au Ghana.

Quintuple champion du monde mais plus sacré depuis 2002, le Brésil du sélectionneur italien Carlo Ancelotti affrontera dans le groupe C le Maroc et l'Ecosse, comme lors du Mondial 1998 en France, ainsi qu'Haïti.

La Suisse a elle hérité d'un groupe très abordable.

La FIFA dévoilera samedi les horaires et lieux des matches de ce tournoi au format inédit à 48 équipes.