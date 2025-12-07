Au secours, cette Coupe du monde va nous empêcher de dormir!

Les fans de la Nati ont de la chance: notre équipe nationale jouera ses trois matches à 21h, heure suisse. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. L'Autriche, en particulier, a de quoi tirer la gueule avec des matches à 4h et 6h du matin!

Tobias Wedermann

Commençons par la bonne nouvelle: les supporters de la Nati n'auront pas à veiller pour suivre les matches de la Nati en direct à la Coupe du monde, malgré le décalage horaire maximal de neuf heures. Un jour après le tirage au sort de la Coupe du monde, la FIFA a publié le calendrier définitif des matches. Les vingt-quatre heures ont été mises à profit pour «offrir les meilleures conditions possibles aux équipes, aux spectateurs et aux fans qui accompagnent leurs nations à travers le monde».

Dans le cas de la Suisse, cela signifie que les fans pourront regarder à la maison tous les matchs de groupe en prime time. Tant le match contre le Qatar à San Francisco le samedi 13 juin, que le match contre une équipe européenne à définir le jeudi 18 juin à Los Angeles, et le dernier match de groupe à Vancouver contre le Canada, pays hôte, le mercredi 24 juin, se disputeront à 21h, heure suisse. Pour les joueurs de la Nati, cela représente un défi, car les matches se dérouleront à midi, heure locale.

Des matches de minuit à 6h du matin

Il ne faut toutefois pas craindre de grandes chaleurs comme lors de la Coupe du du monde des clubs. A San Francisco et Vancouver, les températures sont généralement estivales, mais pas trop chaudes. A Los Angeles, le stade ultramoderne d'Inglewood a un toit. Des scènes comme celles de la Coupe du monde des clubs, où supporters et joueurs ont failli griller dans le Rose Bowl Stadium de Los Angeles, peuvent donc être exclues.

Ceux qui souhaitent suivre beaucoup de matches à la télévision devront veiller tard, car dans plusieurs villes, les matches ne peuvent pas se jouer à midi ou l'après-midi en raison des conditions climatiques. Près de la moitié des matches de la Coupe du monde seront disputés à des heures où l'on dort normalement en Suisse. Les horaires des matches varient ainsi entre 0h, 1h, 1h30, 2h, 3h, 4h, 5h et même 6h. Ce dernier cas de figure concerne le match Tunisie-Japon. Le coup d'envoi sera donné à 22h dans la ville mexicaine de Monterrey. Alors qu'il sera 14h à Tokyo, il sera 5h à Tunis... Pas l'idéal pour les fans des Aigles de Carthage!

Les Autrichiens ont eu moins de chance

Nos voisins autrichiens, qui participent pour la première fois depuis 1998 à une Coupe du monde, ont eux aussi eu beaucoup moins de chance que la Suisse. Leur premier match aura lieu contre la Jordanie à 6h du matin. Lors du dernier match contre l'Algérie, il sera 4h du matin au coup d'envoi. Le duel contre l'Argentine, championne en titre, aura tout de même lieu à 19h. Ouf!