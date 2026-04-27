Luka Modric va manquer toute la fin de la saison avec l'AC Milan après son opération à la pommette. La Croatie espère le voir de retour pour la Coupe du monde.

ATS Agence télégraphique suisse

Luka Modric a été opéré avec succès d'une fracture de la pommette et ne disputera pas la fin de la saison avec l'AC Milan. Mais il devrait être remis pour la Coupe du monde, a-t-on appris lundi auprès d'une source ayant connaissance du dossier.

Agé de 40 ans, le capitaine de la sélection croate a été touché lors d'un choc tête contre tête dimanche lors du match nul contre la Juventus Turin (0-0). Il a quitté le terrain avec une poche de glace sur le visage.

Son indisponibilité est estimée à entre six et huit semaines, ce qui signifie que Modric sera forfait pour les quatre dernières journées du Championnat d'Italie mais qu'il devrait être opérationnel pour le Mondial (11 juin-19 juillet), quitte à porter un masque de protection, a précisé cette source.

Les Croates lanceront leur Coupe du monde le 17 juin face à l'Angleterre dans un groupe L où ils seront également opposés au Panama (24 juin) puis au Ghana (27 juin).

Une fracture complexe

«De la chirurgie a été nécessaire sur une fracture complexe et multifragmentaire de l'os de la pommette gauche. L'opération a été parfaitement réussie», a indiqué de son côté l'AC Milan dans un communiqué. Sans s'avancer sur la durée de son indisponibilité, le club lombard lui «souhaite une convalescence rapide dans l'optique de la Coupe du monde».

Troisième de la Série A à quatre journées de la fin, l'AC Milan est en bonne voie pour retrouver la Champions League.

Luka Modric s'est engagé l'été dernier avec le club milanais pour une saison, avec une année supplémentaire en option.