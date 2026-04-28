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La «Lex Prestianni»
Un joueur se cache la bouche pour parler? Carton rouge!

L'International Board a adopté deux nouvelles règles en ce début de semaine. L'une concerne les joueurs qui se cachent la bouche pour parler. Désormais, ils seront expulsés!
Publié: il y a 53 minutes
Désormais, c'est clair: c'est rouge!
Photo: AFP
Blick Sport

Réuni en séance spéciale à Vancouver, The International Football Association Board a validé à l’unanimité deux modifications des Lois du jeu proposées par la FIFA. Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté affirmée de lutter contre les comportements discriminatoires et les attitudes jugées inappropriées sur le terrain, à l’approche de la Coupe du monde 2026.

La première mesure concerne les situations de confrontation entre joueurs. Désormais, à la discrétion de l’organisateur de la compétition, un joueur qui se couvre la bouche lors d’un échange conflictuel avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge. L’objectif est de limiter les propos dissimulés et les débordements verbaux difficiles à contrôler.

La seconde modification vise les protestations collectives. Un joueur quittant le terrain pour contester une décision arbitrale pourra également être exclu. Cette règle s’appliquera aussi aux membres du staff qui inciteraient les joueurs à adopter un tel comportement. En cas d’abandon de match provoqué par une équipe, celle-ci sera en principe déclarée forfait.

Ces nouvelles dispositions seront prochainement communiquées aux 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Elles traduisent une volonté claire des instances dirigeantes de renforcer l’autorité arbitrale et de préserver l’intégrité des rencontres.

Ces règles ne semblent pas être sorties de nulle part. Ainsi, le joueur de Benfica Gianluca Prestianni aurait, la bouche couverte, proféré des propos à caractère raciste à l’encontre de la star du Real Madrid Vinícius Júnior; selon le nouveau règlement, il aurait désormais été expulsé.

De même, une absence de dix minutes comme celle du Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Maroc entraînerait désormais un forfait.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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