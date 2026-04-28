Un joueur se cache la bouche pour parler? Carton rouge!

L'International Board a adopté deux nouvelles règles en ce début de semaine. L'une concerne les joueurs qui se cachent la bouche pour parler. Désormais, ils seront expulsés!

Blick Sport

Réuni en séance spéciale à Vancouver, The International Football Association Board a validé à l’unanimité deux modifications des Lois du jeu proposées par la FIFA. Ces ajustements s’inscrivent dans une volonté affirmée de lutter contre les comportements discriminatoires et les attitudes jugées inappropriées sur le terrain, à l’approche de la Coupe du monde 2026.

La première mesure concerne les situations de confrontation entre joueurs. Désormais, à la discrétion de l’organisateur de la compétition, un joueur qui se couvre la bouche lors d’un échange conflictuel avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge. L’objectif est de limiter les propos dissimulés et les débordements verbaux difficiles à contrôler.

La seconde modification vise les protestations collectives. Un joueur quittant le terrain pour contester une décision arbitrale pourra également être exclu. Cette règle s’appliquera aussi aux membres du staff qui inciteraient les joueurs à adopter un tel comportement. En cas d’abandon de match provoqué par une équipe, celle-ci sera en principe déclarée forfait.

Ces nouvelles dispositions seront prochainement communiquées aux 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Elles traduisent une volonté claire des instances dirigeantes de renforcer l’autorité arbitrale et de préserver l’intégrité des rencontres.

Ces règles ne semblent pas être sorties de nulle part. Ainsi, le joueur de Benfica Gianluca Prestianni aurait, la bouche couverte, proféré des propos à caractère raciste à l’encontre de la star du Real Madrid Vinícius Júnior; selon le nouveau règlement, il aurait désormais été expulsé.

De même, une absence de dix minutes comme celle du Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Maroc entraînerait désormais un forfait.