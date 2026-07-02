La jet-set et les rollers à plusieurs millions Le train de vie fastueux de l'épouse du footballeur le plus célèbre d'Algérie

Taylor Ward, l'épouse de footballeur la plus flashy d'Algérie, fait sensation sur les réseaux sociaux. Cette influenceuse, qui fédère des millions de personnes, montre chaque jour à quel point son quotidien est glamour.