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Mondial 2026: Weverton s'évanouit lors de sa nomination
La famille ne le remarque pas
Weverton s'évanouit devant sa télévision
Weverton n'en revient pas, Carlo Ancelotti l'emmène à la Coupe du monde. Le gardien brésilien est submergé par l'émotion et s'évanouit.
Publié: il y a 19 minutes
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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