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Forfait pour le Mondial 2026
Rupture du tendon d'Achille confirmée pour Hugo Ekitikié

Liverpool a confirmé jeudi que son attaquant Hugo Ekitiké s'était bien rompu le tendon d'Achille face au PSG en Champions League. Le Français manquera la Coupe du monde 2026.
Publié: il y a 47 minutes
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Hugo Ekitkié s'est bel et bien rompu le tendon d'Achille mardi soir face au PSG.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'international français de 23 ans s'est écroulé au sol mardi soir à la 28e minute du quart de finale, en se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite. Il est sorti sur une civière en pleurs du terrain après avoir été incapable de se relever malgré plusieurs tentatives.

Forfait pour le Mondial

Le joueur a passé des examens mercredi, «qui ont confirmé une rupture du tendon d'Achille», ajoutent les Reds dans leur communiqué, sans préciser la durée de son indisponibilité, qui pourrait s'étendre de longs mois pour une blessure aussi grave.

L'attaquant est d'ores et déjà forfait pour la fin de saison de Liverpool, mais également pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui débute dans deux moins de deux mois (11 juin-19 juillet), un forfait officialisé par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lui-même mercredi.

Deschamps a déploré «un immense coup dur pour [lui], bien évidemment, mais aussi pour l'équipe de France», et de nombreux coéquipiers de l'avant-centre chez les Bleus, dont son capitaine Kylian Mbappé, ont posté des messages de soutien sur leurs réseaux sociaux.

Brillant à Liverpool

L'ancien Rémois, en échec lors de son passage au Paris SG, barré par le trio Mbappé-Neymar-Messi puis régénéré à Francfort où il a été prêté avant d'y être définitivement transféré, a pris une autre dimension à Liverpool, où il brille depuis son arrivée (17 buts et 6 passes décisives en 45 matches).

En huit sélections depuis ses débuts en Bleu en septembre 2025, Ekitiké avait marqué des points pour figurer dans la liste pour le Mondial qu'annoncera Didier Deschamps le 14 mai.

Il avait notamment brillé lors de la fenêtre internationale de mars, avec un but contre le Brésil (2-1) en match amical lors de la tournée américaine de l'équipe de France.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
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0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
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0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
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0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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