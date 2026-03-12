Donald Trump a affirmé jeudi que l'équipe d'Iran ne devrait pas participer au Mondial 2026 cet été pour sa propre «sécurité». Auparavant, les autorités sportives iraniennes ont remis en question leur présence.

ATS Agence télégraphique suisse

«L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée, pour leur propre vie et sécurité», a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le patron de la FIFA Gianni Infantino avait assuré mercredi que Donald Trump lui avait promis, lors d'un entretien la veille à Washington, d'accueillir la sélection iranienne au Mondial (11 juin-19 juillet).

Trois rencontres prévues sur sol américain

Plus tôt, le ministre des sports iranien Ahmad Doyanmali avait en revanche estimé que «compte tenu» des frappes israélo-américaines sur son pays depuis le 28 février, les conditions de sécurité entourant la «Team Melli» n'étaient pas réunies pour une participation à la compétition. L'Iran doit disputer ses trois matches du groupe G contre la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande sur le sol américain (deux rencontres à Los Angeles et une à Seattle) et son camp de base durant le tournoi est censé être situé à Tucson (Arizona).

Les Etats-Unis et Israël ont lancé le 28 février une vaste offensive aérienne sur l'Iran, décapitant dans les premières heures la direction politico-militaire de la République islamique en tuant dans une frappe son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le conflit s'est étendu lorsque l'Iran a lancé en représailles des missiles et des drones sur Israël et les Etats du Golfe, bloquant également le détroit stratégique d'Ormuz.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé le 8 mars comme guide suprême iranien à son père, a promis jeudi, dans son premier message depuis sa désignation, de venger les victimes de la guerre.