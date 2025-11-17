Le peuple kosovar est retombé amoureux de son équipe! Les Dardanët effectuent une campagne remarquable et, même s'il ne croit pas à une victoire 6-0 face à la Suisse mardi, le sélectionneur Franco Foda s'attend à un stade brûlant pour la réception de la Nati.

Si Franco Foda qualifie le Kosovo pour une Coupe du monde, son aura dépassera celle de Bernard Challandes à coup sûr. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bernard Challandes reste pour l'heure le sélectionneur le plus apprécié de l'histoire du Kosovo, lui qui a dirigé les Dardanët de 2018 à 2021. Le Neuchâtelois au fort caractère a remporté 17 victoires en 40 matches, un ratio impressionnant pour une jeune nation du football, et est régulièrement -et chaleureusement- accosté, en Suisse ou ailleurs, par des supporters kosovars reconnaissants de son travail en Suisse. Mais il a désormais une sérieuse concurrence venue d'Autriche.

Franco Foda marche en effet sur les traces de l'homme de La Chaux-du-Milieu, lui qui en est à 11 victoires en 17 rencontres et peut encore réussir ce que même Bernard Challandes n'a jamais réussi à faire: emmener les Kosovars à la phase finale d'un grand tournoi. Le technicien neuchâtelois en a été tout proche, lors de l'Euro 2020/1, et n'a pas été aidé par les circonstances liées au Covid. Le Kosovo s'est incliné en demi-finale des play-off face à la Macédoine du Nord, avec de nombreux joueurs n'ayant pas pu rejoindre le pays pour des raisons sanitaires. Le rêve s'était envolé.

Aucun but encaissé en quatre matches

Celui de Franco Foda est encore bien vivant et les Kosovars ont amplement mérité d'avoir déjà validé leur ticket pour les play-off de la Coupe du monde 2026 avant même ce dernier match face à la Suisse. Ils ont battu deux fois la Suède, une fois la Slovénie, et n'ont pas encaissé le moindre but depuis la première journée et leur naufrage 4-0 au Parc Saint-Jacques! En privé, un membre influent de la sélection rigolait ainsi (à moitié) ce lundi au stade Fadil-Vokrri en soulignant que tout le monde les avait éliminé d'office après ce premier match... et que sous-estimer un Kosovar n'est jamais une bonne idée!

Deux mois plus tard, les faits lui donnent raison: alors que tout le monde avait enterré les Dardanët après le premier match, une lutte à deux semblait se dessiner entre la Suède (qui venait de faire match nul en Slovénie) et la Suisse. Le résultat: las Vikings ont sombré et les Kosovars ont épaté tout le monde. «Ils ont une magnifique équipe et ont mérité leur place», a reconnu Gregor Kobel ce lundi, à la veille d'affronter l'excellent duo d'attaque composé de Vedat Muriqi (Mallorca) et de Fisnik Asllani (Hoffenheim), deux hommes qui seraient titulaires dans bien des équipes européennes.

L'histoire s'écrira en mars, pas ce mardi

Les Kosovars, en tout cas, ne veulent pas entendre parler de fête ce mardi à Pristina, tant les play-off ne sont pas une fin en soi. «Si nous trouvons notre chemin vers la Coupe du monde en mars, alors nous aurons vraiment écrit une grande histoire et il y aura quelque chose à célébrer», a promis Franco Foda, qui avoue ne pas croire à une victoire 6-0 qui ferait passer son équipe devant la Suisse.

«Théoriquement, tout est possible. Et dans le football, il y a déjà eu beaucoup de miracles. Mais rattraper un 6-0 est impossible. Nous voulons gagner et montrer notre vrai visage. Parce que nous ne l’avons pas fait lors du match aller», a-t-il affirmé avec conviction ce lundi, expliquant avoir ajusté quelques détails après la débâcle de Bâle. L'Autrichien et son staff ont d'ailleurs prolongé leur contrat jusqu'en 2027. «Mon staff et moi nous sentons très bien ici», a assuré Franco Foda, qui explique dans un sourire ne pas profiter de son statut naissant de légende.

Il paie l'addition au restaurant

«Je paie toujours mon repas moi-même. Je ne veux pas me retrouver en conflit avec la police», a-t-il ainsi rigolé en réponse à une question portant sur sa cote de popularité et d'éventuels repas gratuits. «Le peuple ici est très passionné, c'est sûr, et nous sommes heureux que tout se passe bien. On espère que ça va continuer ainsi. Mardi, le stade va brûler.»