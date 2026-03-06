Au Mexique, près de 100'00 membres des forces de sécurité (militaires, policiers et agents privés) assureront la sécurité pour la Coupe du monde 2026. Les autorités mexicaines ont annoncé la nouvelle vendredi.

AFP Agence France-Presse

Le Mexique accueillera 13 matches de la Coupe du monde de football 2026, coorganisé avec les Etats-Unis et le Canada, dont quatre à Guadalajara, capitale de l'Etat de Jalisco et berceau du cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) dont le chef, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a été tué lors d'une opération des forces fédérales menée le 22 février.

L'essentiel de ce dispositif sera composé de 20'000 militaires, dont des membres de la Garde nationale, et de 55'000 policiers, en plus de membres de sociétés privées de sécurité, a précisé le général Román Villalvazo Barrios, chef du centre de coordination pour la Coupe du monde. «Cela nous donne un total de légèrement plus de 99'000 effectifs», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Gianni Infantino «très tranquille»

La stratégie en matière de sécurité, coordonnée avec les États-Unis et le Canada, vise à prévenir et traiter les menaces pendant la compétition et garantir la sécurité des spectateurs attendus dans les villes-hôtes. L'annonce a été faite dans l'État de Jalisco, l'un des plus touchés par les actions lancées par le CJNG dans 20 des 32 États du pays après la confirmation de la mort de son chef.

Mexico et Monterrey (nord) sont les deux autres villes mexicaines qui accueilleront des rencontres du Mondial. Le match d'ouverture notamment est programmé le 11 juin au stade Azteca de Mexico. Fin février, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré qu'il n'y avait «aucun risque» pour les supporters et que «toutes les garanties» de sécurité seraient réunies autour des matches programmés à Guadalajara. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est dit «très tranquille» sur la tenue des matches.

Guadalajara et Monterrey doivent par ailleurs accueillir à la fin du mois les barrages qui détermineront les deux dernières des 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde.



