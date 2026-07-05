Feux d'artifice devant l'hôtel Les supporters mexicains empêchent la sélection anglaise de dormir

Avant le huitième de finale opposant le Mexique à l'Angleterre, les supporters locaux sèment un véritable chaos devant l'hôtel de l'équipe anglaise. À grand renfort de musique, de chants et de feux d'artifice, ils tentent d'empêcher les Three Lions de dormir.