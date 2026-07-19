Entrée en Rolls-Royce Lamine Yamal fait venir son coiffeur privé par avion à l'hôtel de l'équipe

La star espagnole Lamine Yamal se fait couper les cheveux par un coiffeur américain pendant la Coupe du monde 2026. Il ne lésine pas sur les moyens et le fait même venir en avion. À son arrivée à l'hôtel, le coiffeur a fait une entrée remarquée en Rolls-Royce.