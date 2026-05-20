Entouré de ses proches Neymar fond en larmes après sa sélection pour la Coupe du monde

Après plus de deux ans d'absence, la star brésilienne Neymar a été convoquée lundi par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial-2026, «J'y suis! J'y suis!», répète avec émotion le joueur de Santos dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.