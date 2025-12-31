Une nuit à Genève loin d’être anodine

Bastien Feller Journaliste Blick

Je le dis sans détour: cette qualification de l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026 est mon moment coup de cœur de l’année. Peut-être parce qu’à force, on finit par banaliser ce qui ne devrait jamais l’être. Peut-être aussi parce que je mesure, avec un peu de recul, ce que cela représente réellement pour un pays comme le nôtre.

La Suisse sera au rendez-vous d’un nouveau Mondial, après 1994, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Sept Coupes du monde en un peu plus de trente ans. Et sur la même période, quasiment tous les Euros, à l’exception de 2000 et 2012. Ce n’est pas un accident, ni une série heureuse due au hasard. C’est une constance. Une régularité presque dérangeante pour ceux qui aiment rappeler que la Suisse n'est qu'un «petit pays».

Petit par la taille, certes. Petit par la population, évidemment. Mais sur le terrain, depuis trois décennies, la Suisse est devenue une nation qui compte. Une équipe qui se qualifie, qui traverse les générations, qui se réinvente sans jamais disparaître. Ce n’est pas spectaculaire, ce n’est pas flamboyant, mais c’est solide. Et c’est précisément ce qui rend l’exploit remarquable.

Je sais, bien sûr, qu’il y a des polémiques autour de ce Mondial 2026. Je les connais, je les entends, je les comprends. Mais ici, je ne parle que de la qualification. Du sport. De ce moment précis où une équipe valide son billet et confirme qu’elle est à sa place. Pour la Suisse, ce n’est jamais acquis. C’est toujours gagné. Et c’est pour cela que je savoure.