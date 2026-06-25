Discipline au Japon Faire la fête, mais seulement après que le feu soit passé au vert

Dans la culture japonaise, la discipline occupe une place prépondérante. Il en va de même lors des célébrations. C'est ce que montre une vidéo tournée à Tokyo après la victoire 4-0 des Samouraïs Bleus contre la Tunisie au Mondial 2026.