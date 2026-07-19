Deux stars du Brésil au volant L'icône de la pop Madonna crée la surprise lors du show de la mi-temps

Le show de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde a été ouvert par l'icône de la pop Madonna. Accompagnée des légendes brésiliennes Ronaldinho et Ronaldo, elle a fait son entrée dans le stade à bord d'un buggy.