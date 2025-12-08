Non seulement les adversaires de la Suisse pour la Coupe du monde sont connus, mais le calendrier des matchs de la Nati semble également déjà fixé. Deux stades de la NFL, l'un à San Francisco et l'autre à Los Angeles, avec 70'000 supporters, attendent les joueurs.

Lucas Werder et Tobias Wedermann

La Nati sait ce qui l'attend aux Etats-Unis et au Canada!

Pour commencer, l'équipe de Suisse aura affaire à l'adversaire le plus abordable du groupe. Le samedi 13 juin, elle affrontera le Qatar à San Francisco. Les matches se dérouleront au San Franscico Bay Area Stadium, également connu sous le nom de Levi's Stadium, qui se trouve à Santa Clara. Le domicile de l'équipe NFL des San Francisco 49ers pourra accueillir 71'000 fans pendant la Coupe du monde. Le stade, inauguré en 2014, accueillera au total cinq matchs de groupe et un seizième de finale.

La Nati n'aura pas à effectuer un long voyage pour le deuxième match de groupe le 18 juin contre le vainqueur des play-off A de l'UEFA. Le stade de Los Angeles (également appelé SoFi Stadium) se trouve également en Californie, à seulement 500 kilomètres à vol d'oiseau de San Francisco. Le domicile des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers - deux autres équipes de NFL - accueillera cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale et un quart de finale. Le stade, qui n'a été achevé qu'en 2020, pourra accueillir 70 000 spectateurs pendant la Coupe du monde.

La Suisse restera-t-elle au Canada après le dernier match ?

Pour clore la phase de groupes, la Suisse se rendra au Canada, où elle affrontera le pays co-organisateur à Vancouver. Les matches se dérouleront au BC Place Stadium, appelé Vancouver Stadium pendant la Coupe du monde, devant 54'000 fans. Inaugurée en 1983, l'arène, qui accueille habituellement le représentant MLS des Vancouver Whitecaps ainsi que l'équipe de football américain des BC Lions, a été rénovée en 2011. Cinq matchs de groupe, un seizième de finale et un huitième de finale s'y dérouleront pendant le tournoi.

Si la Suisse termine à la première place du groupe, elle pourrait rester à Vancouver pour le seizième de finale le 2 juillet. Si la Nati termine à la deuxième place, elle retournerait à Los Angeles.