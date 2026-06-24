La Nati défie le Canada au BC Stadium de Vancouver

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
2
3
4
2
Maroc
2
1
4
3
Écosse
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
2
4
4
3
Suède
2
0
3
4
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
2
5
4
2
Colombie
1
2
3
3
République Démocratique du Congo
1
0
1
4
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Panama
0:0
2
-1
1
4
Croatie
0:0
2
-2
1
Playoffs