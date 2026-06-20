Borja Iglesias pas reconnu La sécurité refuse l'accès au centre d'entraînement à une star de la Roja

L'international espagnol Borja Iglesias n'a pas été reconnu par le service de sécurité du camp d'entraînement de la Roja. L'attaquant s'est vu refuser l'accès dans un premier temps. Après clarification, il a finalement été autorisé à entrer dans l'enceinte.