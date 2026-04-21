Calendrier des matchs de la Nati à la Coupe du Monde 2026 en PDF

Calendrier des matchs de la Nati à la Coupe du Monde 2026 en PDF

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse débute sa campagne à la Coupe du monde 2026 le 13 juin contre le Qatar. Découvrez tous les horaires et lieux des matchs de la Nati dans notre calendrier PDF à télécharger gratuitement. Ce résumé vous a-t-il été utile? Oui Non Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Emy-Nella Cartier Responsable & Rédactrice SEO

Cet été, le Mexique, le Canada et les États-Unis accueilleront la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, réunissant pour la première fois 48 nations. L'équipe nationale suisse se retrouve placée dans le Groupe B, un tirage particulièrement clément. Elle y affrontera le Canada, le Qatar et la Bosnie-Herzégovine, victorieuse de l'Italie en mars dernier. La qualification est-elle donc impérative?

Le système de qualification

Pour accéder au tour suivant, la Suisse devra terminer à l'une des deux premières places de son groupe, ou figurer parmi les huit meilleurs troisièmes du tournoi. Si des équipes se retrouvent à égalité de points, des critères stricts de départage seront appliqués en fonction de la situation.

En cas d'égalité au sein du groupe

L'ordre de priorité pour départager les équipes s'appuie d'abord sur les confrontations directes. Sont pris en compte, dans cet ordre: les points obtenus, la différence de buts, puis les buts marqués entre les équipes concernées. Point particulier: si trois nations sont à égalité parfaite, un match de départage est alors organisé entre elles. Si un vainqueur s'en dégage, les critères de confrontations directes s'appliquent à nouveau pour les deux équipes restantes.

Si l'égalité persiste malgré tout, on s'en remet au bilan global sur l'ensemble du groupe. Le classement sera alors établi en observant la différence de buts globale, le nombre total de buts marqués, puis les points de pénalité liés aux cartons. Dans le cas improbable où les équipes seraient toujours indépartageables, la nation la mieux placée au classement mondial FIFA recevra la qualification.

Pour repêcher les meilleurs troisièmes

La formule pour déterminer les huit meilleurs troisièmes de la compétition est légèrement différente et se base sur le bilan global de la phase de poules. Les critères utilisés sont successivement les points obtenus, la différence de buts, les buts marqués, les points de pénalité (fair-play) et en ultime recours, le classement FIFA.

Éviter les calculs

Pour s'épargner le stress de ces calculs, l'équipe suisse a tout intérêt à s'emparer d'une des deux premières places du Groupe B, ce qui éliminerait tout doute quant à sa qualification. Nous saurons très vite si la sélection nationale est à la hauteur de ces attentes, le coup d'envoi de sa campagne mondiale sera donné le 13 juin, avec un match d'ouverture très attendu face au Qatar.