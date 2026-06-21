Arnaque ou bonne idée? Un bar de Miami sert de la «bière de Coupe du monde» à 30 dollars

Le «Grails Restaurant and Sports Bar» de Miami a eu une idée originale pour attirer les fans de la Coupe du monde. Il sert ses boissons dans des mini-chaussures de foot ou dans des Coupes du monde. Mais ce petit plaisir a un sacré prix.