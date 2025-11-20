L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde. Le tirage au sort, effectué par Marco Materazzi et Martin Dahlin, a déterminé les matchs des 16 équipes européennes réparties en quatre mini-tournois.

Le tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde est connu

Seize équipes européennes en lice, mais seulement quatre places pour la Coupe du monde. Photo: Anadolu via Getty Images

La procédure était limpide: les 16 équipes européennes, réparties en quatre chapeaux, ont été versées dans quatre mini-tournois. Les formations du chapeau 1 accueilleront celles du chapeau 4 en demi-finales, tandis que les équipes du chapeau 2 recevront celles du chapeau 3. Les vainqueurs se retrouveront ensuite en finale pour décrocher l’un des quatre derniers billets pour la Coupe du monde. L’emplacement de chaque finale sera tiré au sort une fois les affiches connues.

Aujourd’hui, tous les projecteurs étaient braqués sur l’Italie. Championne d’Europe 2021, mais absente des Coupes du monde 2018 et 2022, la Squadra Azzurra aborde ces barrages avec une pression immense. Une demi-finale contre la Macédoine du Nord était redoutée – un adversaire qui l’avait éliminée en 2022 sur un but encaissé à la 93e minute. Finalement, le scénario a été plus clément.

Marco Materazzi et Martin Dahlin aux manettes

Le tirage, mené par l’Italien Marco Materazzi et le Suédois Martin Dahlin, a débuté par le chapeau 1. Et c’est l’Italie qui est sortie en premier des mains de son ancien défenseur. Les hommes de Gennaro Gatuzzo affronteront donc l’Irlande du Nord en demi-finale, évitant ainsi leurs anciens cauchemars, la Suède ou la Macédoine du Nord, mais avec la possibilité de s'en créer un nouveau... Le vainqueur de cette rencontre se mesurera ensuite soit au Pays de Galles soit à la Bosnie-Herzégovine. Si l'Italie passe son premier tour, elle affrontera d'office l'équipe gagnante à l'extérieur.

Les autres affiches européennes

Groupe 1

Demi-finale 1 : Italie - Irlande du Nord ;

Demi-finale 2 : Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine

Groupe 2

Demi-finale 1 : Ukraine - Suède ;

Demi-finale 2 : Pologne - Albanie

Groupe 3

Demi-finale 1 : Turquie - Roumanie ;

Demi-finale 2 : Slovaquie - Kosovo

Groupe 4

Demi-finale 1 : Danemark - Macédoine du Nord ;

Demi-finale 2 : République tchèque - Irlande

Les barrages intercontinentaux sont également fixés

Du côté des séries intercontinentales, les six équipes engagées connaissent désormais leur chemin. La Jamaïque accueillera la Nouvelle-Calédonie en demi-finale, avec en ligne de mire une finale potentielle contre la République démocratique du Congo. Dans l’autre moitié du tableau, la Bolivie partira favorite face au Suriname avant un éventuel déplacement en Irak pour y disputer la finale.

Demi-finales

Jamaïque - Nouvelle-Calédonie

Bolivie - Suriname

Finale

RD Congo - Jamaïque/Nouvelle-Calédonie

Irak - Bolivie/Suriname